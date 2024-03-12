中評社北京3月12日電／據央視新聞報導，據國家林草局公眾號消息，近日，國家林草局印發《關於切實做好“三北”工程種苗保供工作的通知》，對“三北”工程種苗保供工作進行部署，以充分發揮種苗在“三北”工程建設中的重要基礎保障作用，全力打好“三北”工程攻堅戰。



通知提出，提升急需種苗產能。要根據“三北”工程需求，提前謀劃部署2025—2027年種苗生產，特別是加大工程所需的灌木樹種苗木培育力度，確保結構合理、數量充足。要認真落實《林草種苗振興三年行動方案（2023—2025年）》《國有林場試點建設實施方案》，充分利用國有林場土地、人員、技術優勢，改擴建、新建一批保障性苗圃和耐旱、耐鹽碱、耐瘠薄鄉土樹種采種基地；加快推進國家重點林木良種基地樹種結構調整，切實壓減過剩樹種品種產能，增加急需樹種品種產能。加強草種擴繁生產，支持有條件的國有林（草）場開展草種繁育基地建設，加大生態修復用草品種原種生產力度。



通知明確，強化種苗信息服務。要建立健全種苗與造林種草銜接機制，根據“三北”工程六期規劃，分解重點項目任務，明確樹種草種品種需求。開展種苗生產調查，摸清當地種苗生產供應情況，準確掌握供需動態。科學開展種苗供需分析，並發布分析報告，為供需雙方提供有效信息引導服務。做好造林季節種苗調劑工作，按照種子區劃及良種適宜種植範圍的規定調撥種苗，嚴禁長距離調運種苗。鼓勵有條件的地區實行種苗訂單生產、定向供應。



通知要求，強化良種壯苗推廣應用。要嚴格按照《造林作業設計規程》《國土綠化項目作業設計管理規定（試行）》要求，科學選用林草良種及當地苗圃培育的苗木。加強林草品種審定管理，面向生產需求，加快培育推廣一批適宜“三北”工程區使用的林草良種。



通知要求，加大種苗監管工作力度。要通過林草種苗質量抽檢及“雙隨機、一公開”檢查強化種苗質量監管，確保種子生產經營許可、標簽、檔案、自檢、檢疫等各項制度的落實。嚴厲查處無《林草種子生產經營許可證》生產經營、制售假劣種苗等違法行為，及時公開案件查處信息。



為保證“三北”工程順利實施，科學選用林草良種和就近培育苗木，該通知還及時公布了“三北”工程造林種草林草良種推薦目錄和可供2024年“三北”工程造林主要樹種苗木清單。



（來源：央視網）