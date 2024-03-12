僅7業者石斑可銷陸　台官方盼陸開放更多

“行政院長”陳建仁（右）和台“農業部”代理“部長”陳駿季。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北3月12日電（記者 楊騰凱）大陸自2022年6月起暫停台灣石斑魚輸入，去年12月底宣布有7家合格業者可以輸陸，不過其餘還有400多家業者仍無法銷往大陸。對此，台“農業部”代理“部長”陳駿季今日表示，有向大陸提交改進措施，可是對方都沒有回應，希望大陸可以開放更多，“農業部”一直在努力。



“行政院長”陳建仁今日率“內閣”成員赴“立法院”進行施政報告並備詢。



中國國民黨“立委”蘇清泉指出，屏東石斑魚、午仔魚，一年產值超過100多億元新台幣，2022年6月大陸停掉台灣石斑魚後，台灣就很積極處理，包括水質、管理、履歷、藥檢等等。對岸的海關總署很嚴格，但最近有7家養殖業者通過可以銷往大陸。漁業署能否配合、鼓勵，不希望是放冷箭講些負面的話。



陳駿季表示，中國大陸禁止台灣石斑魚輸入後，有向大陸提交改進措施，可是他們都沒有回應。現在開放台灣7間業者，但是台灣總共有400多家業者，所以日前把這400多間提交過去，希望大陸可以開放更多，而不是衹有這7家可以輸往大陸，“我們一直在努力”。



陳駿季指出，因為石斑魚之前都賣大陸，對台灣或美國等市場不太瞭解，剛好趁這個機會讓台灣消費者喜歡上石斑魚，特別是美國，外銷成長量都很高。



蘇清泉表示，美國人不太喜歡吃石斑魚，而且又貴，他們是吃魚片，賣得比較好的是鯰魚。



陳建仁表示，首先，石斑魚銷往大陸要如何改進很重要，第二個是銷往國際市場，外國人大部分吃魚排，台灣要加工處理，做成他們可以接受的魚排。大陸和國際市場，台灣都要全力以赴去開拓。