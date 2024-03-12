佈局縣長？張嘉郡積極爭取台積電雲林設廠

藍委張嘉郡。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北3月12日電（記者 俞敦平)中國國民黨不分區“立委”張嘉郡今日下午在質詢的時候，關心在雲林大宗的農漁民，更努力的和“行政院長”陳建仁和“經濟部長”王美花推銷雲林縣的優勢，希望能吸引台積電等高科技企業的投資。曾是雲林區域“立委”的她，這次以不分區“立委”之姿重返“立院”，被視為將成為國民黨2026年雲林縣長選舉的候選人的人選。



張嘉郡出身於政治世家，她的父親張榮味曾是雲林縣長，而她的姑姑張麗善則是現任雲林縣長。此次，她復出政壇引起了廣泛關注，張嘉郡以國民黨不分區“立委”的身份重返“立法院”，這不僅象徵著國民黨地方派系的團結，也讓外界猜測她可能是下一任雲林縣長的熱門人選。



張嘉郡在質詢中首先針對雲林人口中佔比重多的農民和漁民的關切，她詢問政府是否有相應的措施或補助來幫助他們應對物價調漲的影響。她希望這些考量能被納入政府的政策決策中。



接著張嘉郡用剩餘的時間，也不忘展現了她對地方發展的熱忱。她向陳建仁和王美花推銷雲林縣的優勢，希望能吸引台積電等高科技企業的投資。她強調雲林縣擁有超過1200公頃的公有土地，這片土地不僅足夠支持台積電未來20至30年的發展，還能與北部的竹科和南部的南科形成產業鏈。此外，雲林縣擁有兩所公立科技大學——雲科大和虎科大，能夠為高科技產業培育專業人才。她還提到雲林縣擁有豐富的水資源，湖山水庫的蓄水量高達5,349公尺，這對於高科技產業的發展至關重要。



此時張嘉郡仍然在繼續發言，但由於時間限制，麥克風被消音，不過可以看出她仍然在積極地爭取台積電落腳雲林。