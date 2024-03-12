四部門：中小學每天安排30分鐘體育活動

中評社北京3月12日電／據央視新聞報導，據“微言教育”公眾號消息，近日，教育部、國家衛生健康委、市場監管總局、國家疾控局聯合印發通知，決定在2024年3月以“有效減少近視發生 共同守護光明未來”為主題，開展第8個全國近視防控宣傳教育月活動。通知作出六項部署。



一是推進近視防控“六個一”試點。教育部命名的全國兒童青少年近視防控改革試驗區和試點縣（市、區）結合近視防控改革試驗試點工作要求，在中小學校、幼兒園部署開展“每班張貼一張標準對數視力表、中小學生每天上下午各做一次眼保健操、每月開展一次班級內視力自測、每季度開展一次近視防控科普宣教活動、每學期初開展一次專題部署、每年跟蹤對比分析一次全校學生視力狀況”等“六個一”近視防控試點，探索總結近視防控創新舉措和有效方法。



二是確保中小學生課間正常活動。中小學校每節課間應安排學生走出教室適量活動和放鬆，每天統一安排30分鐘大課間體育活動，讓學生有更多時間到戶外活動和望遠，緩解視力疲勞。



三是深入開展近視防控宣傳教育。各地教育、衛健、疾控等部門強化醫教結合，醫校協同，組織近視防控宣講團、眼科和兒童眼保健專家，深入中小學校、幼兒園、社區開展近視防控和視力健康宣教活動和眼科義診活動，大力普及科學防控近視的方法和高度近視的危害，幫助孩子養成良好用眼習慣，支持和指導醫療機構協助學校加強學生視力檢查和咨詢指導，指導視力不良學生及時矯治，做到近視早預防、早發現、早干預、早矯治。



四是開展中小學生視力監測。中小學校在宣傳教育月期間開展1次視力監測，重點關注中小學生寒假返校後視力變化情況，及時將視力監測結果反饋給學生和家長。

