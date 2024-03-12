韓設熱線支援抗罷工醫生　醫學院教授威脅辭職

中評社香港3月12日電／韓國政府周二為醫生開通一條熱線，保健福祉部長曹圭鴻表示，此舉旨在支持那些抗拒參與罷工的醫生，他們因為不參加大規模罷工，而面臨騷擾或同儕的壓力。另外，隨著首爾大學醫科學院教授威脅在下周一集體辭職，韓國醫療前線恐將陷入更大的混亂之中。



星島網報導，韓國已有近1.2萬名實習與駐院醫生離開工作崗位。曹圭鴻指控部份年輕醫生，騷擾那些決定不參與罷工、或希望復工的實習與駐院醫生。



韓國政府此舉正值這場已持續3周的罷工抗爭，幾乎沒有結束的跡象，部份醫學教授也提出辭呈威脅要加入抗爭。



曹圭鴻表示，截至周一，已有5556名離開崗位的醫生收到提前通知，說明一旦未能對他們的行動提出合法說明，當局將開始吊銷他們的醫療執照。



雪上加霜的是，首爾大學醫學院教授周一晚再表態辭職，逼政府拿出合理解決方案，令到醫療體系人手不足的問題加劇。



韓聯社報導，首爾大學醫學院教授協議會緊急對策委員會就實習及駐院醫生集體辭職事態表明，若政府不拿出合理方案，全體教授將從下周一（18日）開始提交辭呈。 緊急委員會委員長、首爾大學醫院教授房在勝會後表示，提交辭呈是教授們的個人行動，但全體教授已商定將全員遞交辭呈。



據消息人士指出，有430名首爾大學醫科學院教授出席會議。在提交辭呈之後，若辭呈未被受理，多數在醫院有開設門診的這些教授仍將為應急和重症患者提供診療。