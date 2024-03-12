3名美籍壯漢在澎湖遭醉男毆打　 美軍教官？

澎湖街景一隅。（中評社 資料照) 中評社高雄3月12日電／據傳在澎湖訓練台灣特種部隊戰技的3名美軍顧問，在澎湖馬公市中正路麥當勞大樓6樓越南店外的電梯口，與本地男子呂國進、劉約瑟及莊和興等3人碰撞後，因語言不通，呂國進等3人打了三名美國人。雖然被打美國人未提出告訴，但澎湖地方法院日前審結本案，依刑法第150條後段之妨害秩序罪，判處呂國進等3人各有期徒刑6月，得易科罰金。



綜合台媒報導，去年下半年及今年，美國軍方透過在台協會AIT安排，派出十數名美國特種部隊軍人到澎湖擔任教官，訓練台灣軍方的特種部隊戰技。



這些美國軍人相當年輕，個個體格非常粗壯，體能也很高。這3名美軍在和澎湖本地這幾個酒客發生碰撞後，雖然被本地酒客打，但他們都息事寧人，不願回手，也不願提告訴。不過，呂國進等3人是在公共場所犯公訴的妨害秩序罪，法院仍依法判他們徒刑。



判決書中指出，劉約瑟、莊和興、呂國進等3人為朋友關係，他們3人在2023年12月25日晚上在馬公市中正路麥當勞所在大樓的6樓的越南店消費。翌日凌晨1時1分許，呂國進等3人消費完畢欲搭乘電梯離開之際，在電梯口之公共場所，與前來消費之美國人Benjamin、Tolerico及Joseph等人發生推擠碰撞。因酒意及雙方言語不通發生糾紛。



由劉約瑟與莊和興2人先分別以徒手方式毆打Benjamin後，Tolerico及Joseph等2人見狀即將雙方隔開。這3名美國人不願惹事，欲搭乘電梯離開。呂國進則持木椅及滅火器攻擊欲搭乘電梯離開之Benjamin及Tolerico、Joseph等3人，造成Benjamin受有頭部鈍挫傷與擦傷之傷害。



雖然3名美國人不提出傷害告訴，但警方仍依刑法第150條第1項後段之在公共場所聚集三人以上下手實施強暴罪嫌，將劉約瑟、莊和興、呂國進等3人移送檢察官偵查起訴。



澎湖地方法院審理後，日前依在公眾得出入之場所聚集三人以上下手實施強暴罪，各處他們3人有期徒刑6月，得易科罰金。