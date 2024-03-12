上海唱響奮勇爭先“好聲音”

中評社北京3月12日電／據人民網報導，3月6日下午，十四屆全國人大二次會議上海代表團舉行開放團組會議。會上，“一流”“率先”“先行”成為代表們回應中外記者提問的關鍵詞。



——“把打造市場化、法治化、國際化一流營商環境擺在突出位置”



良好的營商環境是上海的閃亮名片。上海“新春第一會”的主題已連續7年聚焦優化營商環境。



全國人大代表，上海市委副書記、市長龔正表示，上海以一年一更新的頻率，先後推出七版優化營商環境改革方案，迭代實施1101項改革舉措，有力地促進了經營主體蓬勃發展和上海經濟高質量發展。“我們將聚焦各類經營主體關切，持續深化改革攻堅。”



——“把培育世界一流企業作為落腳點”“著力在重點區域一體化上率先突破”



在回答記者關於深入推進長三角一體化發展的提問時，全國人大代表，上海市政府副秘書長、市發展改革委主任顧軍如是表示。



推進長三角一體化發展是一篇大文章，三省一市優勢互補，上海是龍頭。“我們既要當好龍頭勇挑重擔，又要強化帶動做好服務；既要緊扣目標久久為功，又要把准路徑穩中求進；既要對標國際加快補齊短板，又要揚我所長積極參與國際競合。”顧軍說。



——“強化前沿新興領域和未來產業的布局”“深化基礎研究先行區建設”

