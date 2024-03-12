嘉峪關探索新能源引領下的綠色產業發展

中評社香港3月12日電／據大公網報導，“完成今年經濟社會發展目標任務，必須深入貫徹習近平經濟思想，集中精力推動高質量發展。政府工作報告提出的一系列新目標新舉措，傳遞出我國集中精力推動高質量發展的決心和信心。”全國人大代表、甘肅省嘉峪關市委副書記、市長劉凱代表在全國兩會期間表示，把宏偉目標變為美好現實，要不等不靠、銳意進取。



近年來，甘肅嘉峪關市積極搶抓國家“雙碳”戰略機遇，按照基地化推進、全產業鏈發展的思路，著力構建“多能互補”“源網荷儲”一體化綠色能源體系。把發展特色優勢產業和戰略性新興產業作為主攻方向，以綠能換綠電，以綠電換綠產，推動發展優勢，加快構建現代化產業體系，全力以赴穩增長、擴投資、促發展。初步建成以嘉西光伏產業園為基地的新能源產業園區，已並網光伏發電裝機容量844兆瓦，入駐園區企業20戶，年實現發電量12.7億千瓦時。



工業方面，嘉峪關是西北地區最大的鋼鐵生產基地，全國第六、西北第二的鋁產業基地。擁有1105萬噸碳鋼、120萬噸不銹鋼產能和建築、機械、家電、汽車等特殊用鋼的研發生產能力，具備年產電解鋁170萬噸、各類鋁材175萬噸、預焙陽極65萬噸的能力。目前，鋼、鋁已成為嘉峪關具有優勢的兩條千億級主導產業。



嘉峪關市依托自身及周邊豐富綠電資源，採取提升綠電使用占比等方式，著力降能耗、降成本，為推動產業整體發展騰出空間，全力打造“綠電—綠色高載能產業—精深產品加工”完整產業鏈條。以鋁基新材料產業發展為例，嘉峪關市立足現有135萬噸電解鋁產能，充分利用新能源電力資源優勢，積極吸納承接中東部電解鋁產能轉移，正在爭取100萬噸電解鋁產能置換落地。另一方面，圍繞下游壓延加工產業發展補鏈延鏈強鏈項目建設，已經形成“氧化鋁—電解鋁—鋁材—鋁製品深加工”上下游相配套的完整鋁產業體系。



嘉峪關市大力引進和發展新能源裝備製造產業。截至目前，已有隴譽嘉創、隴鵬光伏、索通盛源碳材料、上海萬鴻等10餘家新能源裝備製造企業落地，新能源裝備製造已成為嘉峪關市整體產業板塊重要組成部分。經過20年發展，嘉峪關形成了以金屬新材料、新能源、裝備製造為主導，循環經濟、精細化工和現代農業為特色的產業發展格局，經濟運行持續好轉、內生動力持續增強、社會預期持續改善，經濟發展加速向質的有效提升和量的合理增長躍升。

