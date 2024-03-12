中方強調安理會成員要秉持團結合作精神

中評社北京3月12日電／據新華社報導，中國常駐聯合國代表團臨時代辦戴兵11日在安理會工作方法問題公開辯論會上發言，強調安理會成員要秉持團結合作精神。



戴兵說，安理會是最重要的國際集體安全機制，安理會成員負有促進國際和平與安全的特殊責任，應當以《聯合國憲章》宗旨原則為指引，相互尊重，平等協商，努力照顧彼此合理關切，推動安理會建設性發揮應有作用，共同維護安理會的信譽和權威。



戴兵指出，否決權制度的初衷是促進安理會成員尤其是大國之間充分協調、更有效履職。否決權的使用多數情況下同大國協調缺失、成員陣營化密切相關，根源還是安理會組成不公、結構不合理。要提升發展中國家和中小國家在安理會的代表性、發言權，推動安理會組成更加平衡，決策更加公平公正，減少陣營對抗。五個常任理事國要拋棄冷戰思維，超越狹隘的地緣政治考量，帶頭加強團結協作，積極凝聚國際共識，推動安理會更好應對全球安全挑戰。



戴兵說，長期以來，少數常任理事國壟斷多數議題執筆國，個別執筆國在起草案文和磋商中有時將一國意志凌駕於集體之上，引發許多爭議。中方一貫主張，執筆意味著責任而非特權。執筆國應堅持客觀公正，聽取各方意見，努力凝聚共識，而不能推行雙重標準，搞政治操弄。中方建議進一步梳理和規範執筆國安排，鼓勵更多非常任理事國擔任執筆國，特別是要讓非洲成員擔任非洲議題執筆國。



戴兵認為，制裁是《聯合國憲章》賦予安理會的特殊工具，是為了給政治解決創造有利條件，不能成為外交努力的替代。要始終以謹慎和負責任的態度處理制裁問題，根據形勢變化做出調整或解除。



戴兵表示，中方將始終認真履行常任理事國責任，同各方一道，從自身做起，從小處做起，認真落實工作方法共識，同時不斷總結經驗、開拓思路，推動工作方法更好適應形勢發展需要，更好維護國際和平與安全。



（來源：新華網）