園縣市高峰會　聚焦桃竹苗大矽谷計劃

“園縣市高峰會”今日舉辦第5次會議。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹3月13日電（記者 盧誠輝）由竹竹苗縣市長與新竹科學園區管理局共同舉辦的“園縣市高峰會”，昨日舉辦第5次會議，此次高峰會共新增8項合作提案，研議大新竹輕軌、反詐、高中增班等議題，並於會中凝聚高度共識，將與“中央”攜手共推桃竹苗大矽谷計劃，以人民福祉為目標，攜手實現區域共榮、共好城市願景。



“園縣市高峰會”昨日傍晚在新竹科學園區警察服務大樓舉辦，包括中國國民黨新竹縣長楊文科、台灣民眾黨新竹市長高虹安、無黨籍苗栗縣長鍾東錦、新竹科學園區管理局長王永壯、科學工業園區同業公會理事長李金恭與竹竹苗各局處首長都到場與會。



“園縣市高峰會”是由科學工業園區科學同業公會理事長李金恭在去年2月所發起，邀集新竹科學園區管理局、新竹市政府、新竹縣政府與苗栗縣政府輪流舉辦，每3個月召開1次高峰會議，期盼結合公私部門資源，研擬利多提案並因應問題癥結尋求解決方案。今年6月首次高峰會由苗栗縣政府舉辦，今日第5次會議則由新竹科學園區管理局舉辦。



高虹安表示，“行政院”日前通過“桃竹苗大矽谷計劃”，竹市府團隊立即於3月7日前往“行政院”拜會副院長鄭文燦，積極爭取“大新竹輕軌計劃”建設工程及營運經費補助，感謝“行政院”正面回應，將由鐵道局整合新竹縣、市輕軌路網，提高計劃自償率、機廠共用及財務可行性，打造桃竹苗大矽谷完善的交通網絡，促進地方產業發展與人才培育，發揮最大效益。



楊文科指出，這次的“桃竹苗大矽谷計劃”並未納入新竹縣爭取已久的台灣知識經濟旗艦園區，讓他相當詫異，希望竹科管理局可以幫忙爭取，讓該計劃更完備，而最近南科的營業額竟然超過竹科，讓他很為竹科抱不平，若大矽谷計劃能早點推出，他相信竹科的產值絕對不會輸給南科，他希望未來大家一起努力，讓竹竹苗都以竹科為榮。

