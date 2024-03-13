楊于勝：“第一擊”警告大於實質開火難收拾

台退役海軍上校、軍事雜誌資深撰稿人楊于勝。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月13日電（記者 鄭羿菲）針對台防長邱國正變更“第一擊”界定，台退役海軍上校、軍事雜誌資深撰稿人楊于勝接受中評社訪問表示，邱作為軍人必須畫好底線，一是告訴台灣民眾，軍方有準備，二是告訴中國大陸，底線在哪。談論所謂的“第一擊”，或許警告意味大於實質攻擊，因為軍方一旦針對解放軍艦機的警告性開火後，若再進一步走到實質“摧毀”或“攻擊戰損”，後續事件更難收拾。



楊于勝說，“國防部”後續說明“第一擊”是針對12海浬的領空、領海，恐怕會有讓解放軍進到24海浬內的鄰接區，並逼近12海浬測試底線的理由。後續仍待觀察大陸會否有動作，至少目前還未明顯地看到大陸解放軍艦機壓縮至鄰接區的事件成為高頻次，但會不會在520賴清德就職後有所動作，誰都不曉得。



金門漁船事件後，台“國防部長”邱國正提及更改軍方“第一擊”的界定，“要大陸航空器或海航的實體逾越界線，就視為第一擊，將予以反制。”台“國防部”也指出，如敵軍機、艦“侵入”台“領空”及“領海”範圍，經辨證、攔截、廣播及驅離行動，若仍無法排除，基於對“領土”享有絕對“主權”，可合法授權第一線指揮官，採取適當方式予以反制。



楊于勝為淡江大學戰略研究所碩士，曾服役22年，備役海軍上校退伍，曾於夏威夷亞太安全研究中心進修區域安全合作；兩度赴美接艦，2013年退役，現為防務觀展評論與防務雜誌資深撰稿。



楊于勝接受中評社訪問表示，2020年下半年，“國防部”曾對“戰備時期突發狀況處置規定”有所調整，將“第一擊”改為“行使自衛反擊權”，並強調“確定有明顯敵意使得採取自衛行動”，保留一部分的模糊空間，嚴格來說是回歸國際法，因為第一擊過去設定的標的是核武，這或許也是為了因應2020年520之後解放軍艦機活動頻繁在台海周邊現身，當時已有非常多解放軍機、無人機、軍艦到台海周邊有相關的活動。



楊于勝說，邱國正在金門漁船事件後，說明更改“第一擊”的界定，個人認為不管是否足以肆應周邊情況發展，但是作為一個軍人，必須畫好底線，一方面維護軍人的尊嚴，無法退讓，告訴台灣民眾“國軍”有所準備，“國防部”並非無所作為，二方面是講給中國大陸聽，因為職責所在不能退讓，或許亦是讓大陸知道他的底線在哪，但釋放出這樣的訊息是一回事，如何執行和真正的執行仍待觀察，而這亦屬戰略溝通。

