中企亮相巴西國際農業博覽會

中評社北京3月12日電／據新華社報導，第24屆巴西國際農業博覽會日前在被譽為“巴西糧倉”的南里奧格蘭德州的瑙梅托克市舉行。博覽會首次設立中國主題日，多家中國企業在今年博覽會上亮相。



徐工、柳工、江蘇豐尚農牧裝備有限公司、江南環保集團等中國企業參加了本屆博覽會。在中國主題日上，南里奧格蘭德州政府官員及中企代表就海上基建物流、碳中和過程中所產肥料效益、牲畜和食品供應鏈等展開討論。



南里奧格蘭德州副州長加布裡埃爾·索薩在活動上表示，南里奧格蘭德州是巴西重要的農業大州，中國是該州最重要的貿易合作夥伴之一，中國市場對該州十分重要。近幾年來，南里奧格蘭德州依靠其有利的種植環境、優越的投資、先進的科技和精準的管理實現了農產品增產，與中國的合作關係越發緊密。



“去年我去中國參加了首屆鏈博會，感受到中國人民的熱情好客，期待今年能夠有機會再去拜訪，在食品和新能源領域開拓我們的合作，”索薩說。



中國貿促會駐巴西代表處總代表郭英會在活動中表示，期待在第二屆鏈博會上再次看到來自巴西，特別是來自南里奧格蘭德州的優秀農業企業參展，向中國和世界展現其優秀產品與技術。同時，在清潔能源、科技創新等領域，也期待更多巴西企業能夠進入中國市場。



江蘇豐尚美洲區相關業務負責人徐成法表示，巴西同中國貿易合作緊密，越來越多中企願意在巴西拓展業務，給巴西帶來智慧農牧建設項目和資金解決方案。“我們希望在農產品倉儲、運輸、智慧園區建設等方面加強合作，提高生產效率，保障糧食安全。”



巴西國際農業博覽會是世界上最大的農業博覽會之一。據悉，此次博覽會交易額達79.2億雷亞爾（約合15.9億美元），比上屆增長12.48%，創歷史最高紀錄。



（來源：新華網）