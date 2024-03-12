海地安全局勢惡化　超36萬人流離失所

中評社北京3月12日電／據新華社報導，國際移民組織日前發布公告說，武裝組織活動導致海地安全局勢惡化，海地全國有超過36萬人流離失所，其中一半以上是兒童。



國際移民組織說，海地流離失所者數量比年初增長了15%，目前首都太子港有超過16萬人被迫離開住處。2月底以來，海地國內暴力事件大幅增加，該組織統計到1.5萬名流離失所者在一周內被迫再次轉移，10個安置中心被迫廢棄。國際移民組織駐海地負責人菲利普·布蘭沙說，太子港居民被武裝團夥封鎖，無法安全離開，當地形勢不斷惡化。



加勒比共同體此前宣布，11日在牙買加首都金斯敦舉行緊急會議，與相關國家代表共同討論海地局勢，以尋求盡快恢復海地安全秩序並向當地居民提供緊急人道主義援助。



2021年7月7日，海地時任總統若弗內爾·莫伊茲遇刺身亡，留下權力真空，黑幫勢力越發猖獗，犯罪激增。海地原定於今年2月7日前舉行大選，但未能如期舉行，引發社會不滿。



今年2月29日起，海地多個黑幫組織襲擊首都太子港的警察局、警察學院、國際機場等公共設施，要求海地總理亨利下台。海地政府3月7日發布公報，宣布將太子港所在西部省實施的緊急狀態延長至4月3日，同時執法機關將繼續採取宵禁措施，以恢復當地安全秩序。



（來源：新華網）