潮起潮落！柯文哲滿意度雪崩淪落到第11名

全台主要政治人物聲望(滿意度)調查。(圖:TVBS民調中心) 中評社台北3月12日電／《TVBS民調中心》今天公布全台主要政治人物聲望調查，前三名依序為中國國民黨台中市長盧秀燕、高雄市長陳其邁、國民黨台北市長蔣萬安；而大選前被視為聲量寵兒的台灣民眾黨主席柯文哲，此次卻僅位居第11名，滿意度大幅下滑17個百分點，不滿意比例56%、增加兩成五，是此次調查13位政治人物中的最高。蔡英文排第七，2024當選人賴清德只排第五。



根據這份調查，盧秀燕滿意度大幅升至62%，躍升第一；陳其邁增至57%，升至第二；蔣萬安56%，排名第三；“立法院長”韓國瑜滿意度48%，排名第四；賴清德略增至43%，排名第五；新北市長侯友宜下滑至42%，排名第六；蔡英文聲望41%，排名第七；台南市長黃偉哲聲望略降至40%，排名第八；桃園市長張善政聲望38%，排名第九；“行政院長”陳建仁聲望36%，排名十。



柯文哲在2024大選失利後，滿意度大幅下滑17個百分點，降至31%，名列11，而不滿意的比例為56%，增加兩成五，是此次調查13位政治人物中最高，另外13%沒有表示意見。



本次調查，馬英九聲望較上次調查增加4個百分點，為30%，但仍低於不滿意的46%，名列12。而國民黨雖在大選中失利，但在“立委”選舉獲得不錯的成績，朱立倫滿意度為29%，較上次調查的21%提升8個百分點，但排名仍居末，有52%表示不滿意。



交叉分析顯示，40－49歲、50－59歲及60歲以上民眾對柯文哲滿意度下滑的幅度均在兩成以上，且不滿意的比例皆超過五成；20－29歲對柯文哲滿意度也從60%下滑至52%，不滿意的比例則由23%增加至36%；30－39歲對柯文哲滿意及不滿意的比例則變化較小，49%滿意，35%不滿意。



民眾黨認同者對柯文哲滿意度由88%下降至77%，15%不滿意；國民黨認同者，滿意柯文哲的比例由71%大幅下滑近五成至23%，不滿意的比例也從18%增加至72%；中立選民對柯文哲滿意度則由44%下降至18%，不滿意則由28%增加至46%。柯文哲是否逐漸失去影響力，有待觀察。



本次調查是TVBS民意調查中心採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式，於2024年3月4日至11日晚間18：30至22：00，共接觸1，513位20歲以上台灣民眾，其中拒訪為407位，拒訪率為26.9%，最後成功訪問有效樣本1，106位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±2.9個百分點以內。抽樣方法採用市內電話號碼後四碼隨機抽樣、行動電話後五碼電腦隨機抽樣，人員電話訪問，資料依電話使用行為組合估計及母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。