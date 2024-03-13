中評關注：盧秀燕積極創造記憶點　企圖旺盛

盧秀燕主持市政會議釋放利多鼓勵民眾入籍台中市。（中評社 方敬為攝） 中評社台中3月13日電（記者 方敬為）國民黨台中市長盧秀燕近期在食品安全以及抵費地標售等議題，接連受到民進黨政府“關切”，政壇解讀，與盧可能角逐2028大選有關，因此成為綠營箭靶。值得注意的是，盧秀燕除了自我辯護，也積極創造記憶點，例如大張旗鼓舉辦台中巨蛋開工演唱會、釋出利多慶祝台中市人口達285萬、邀請台北市長蔣萬安參觀台中燈會等，似乎也展現出企圖心。



2024大選中國國民黨侯友宜敗選，盧秀燕被視為2028代表藍營角逐大選的最大熱門，除了本身已是藍營政治明星，另有三個加分項，包括沒有帶職參選的包袱、具備“中霸天”的影響力、與台灣民眾黨建立密切合作關係，讓民進黨對盧秀燕頗為忌憚，並加強“圍堵”力道。



民進黨府院黨先是對台中市檢出台灣公營企業台糖公司的豬肉品含有瘦肉精“西布特羅”嚴正駁斥，甚至質疑台中市的檢驗程序、食安人員的專業性、實驗室有汙染之嫌等。



此外，“內政部”針對台中市政府3月初標售第13、14期重劃區抵費地，發函要求中市府暫緩，理由是避免造成不動產行情飛漲，加重住宅價格負擔。曾經與盧秀燕競選台中市長落選的民進黨“立委”蔡其昌更特別在“立院”質詢加以抨擊，稱盧秀燕是“賣土地的巨人、蓋社宅的侏儒”。



盧秀燕針對上述議題，逐一辯駁澄清，在台中市議會面對綠營議員砲聲隆隆，也展現出立場堅定的態度，政壇普遍認為，盧秀燕在進入第二任期，沒有連任壓力的情況下，面對藍綠攻防更為游刃有餘，另外可注意到，盧秀燕一方面自我辯護，一方面也不時發動議題，創造記憶點。

