印尼暴雨災害致26人死亡11人失蹤

中評社北京3月12日電／據新華社報導，印度尼西亞國家抗災署11日發布公告說，該國西蘇門答臘省因暴雨引發的洪水和山體滑坡災害已造成26人死亡、11人失蹤。



抗災署發言人阿卜杜勒·穆哈裡說，7日以來，西蘇門答臘省包括首府巴東在內的多地出現暴雨引發的洪水和山體滑坡，已造成至少3.9萬人受災。目前，抗災署正與地方政府合作，為受災群眾分發抗災物資，加快救災進程。



印尼位於環太平洋地震帶上，經常遭受強台風襲擊，引發山洪和山體滑坡等災害。



（來源：新華網）