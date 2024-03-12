首屆澳門國際喜劇節開幕

中評社北京3月12日電／據新華社報導，以“喜聚世界”為主題的首屆澳門國際喜劇節11日在澳門科技大學開幕，匯聚世界各地多部精彩劇目、電影，呈現風味獨特的視聽盛宴。



據介紹，喜劇節設立“喜聞樂見”“喜出望外”“喜人團建”“笑是解藥”四大板塊。其中，“喜聞樂見”板塊由五部劇目及九部喜劇影片組成；“喜出望外”板塊將來到澳門街頭，由藝術家們以快閃的形式提供沉浸式體驗；“喜人團建”環節著力打造一場屬於喜劇人的“瘋狂年會”，探討喜劇創新與未來；“笑是解藥”環節則是結合即興喜劇現場演出與積極心理學探討的大型社會實驗現場。



澳門特區政府文化局局長梁惠敏表示，希望借助國家賦予澳門及橫琴粵澳深度合作區良好發展的機遇，通過喜劇這一大眾喜愛的藝術形式，向世界講述中華民族樂天自信、豁達包容的故事，促進喜劇人的文化交流。



北京開心麻花娛樂文化傳媒股份有限公司創始人、喜劇節發起人張晨表示，喜劇節的舉辦是為各地喜劇人提供交流平台，通過劇目落地挖掘、培養當地喜劇人才，把更多優秀的喜劇作品帶到澳門，推動文旅融合，助力澳門“演藝之都”建設。



“澳門是東西、南北文化交融的地方，喜劇又是能很好跨越人類平常交流的場景和文化產品，兩者碰撞，一定能產生巨大的化學效應。”北京大麥文化傳播有限公司總裁何弭說。



開幕式後的論壇環節，導演張藝謀、寧浩及演員沈騰、馬麗等分享了喜劇創作心得。



喜劇節由開心麻花、北京大麥文化傳播有限公司聯合主辦，澳門特區政府文化局官方合辦。採取“一節兩地”合辦模式，將於3月18日在橫琴落幕。



（來源：新華網）