台灣大學生中華文化研習營在成都開營

中評社北京3月12日電／據新華社報導，“青春有約 蜀裡同行”台灣大學生中華文化研習營11日在成都開營。研習營由海峽兩岸關係協會主辦、四川省台辦承辦。來自台灣世新大學、台灣大學、台灣銘傳大學的26名台灣大學生與26名四川大學學生“結對”，開啟為期一周的四川之旅。



“研習營是台灣學生瞭解大陸的窗口，也是台灣學生跟大陸學生進行交流的平台。”據海峽兩岸關係協會副秘書長於京介紹，1995年至今，台灣大學生中華文化研習營已舉辦29年，先後有近5萬名台灣學生來大陸參加交流活動。



早在1995年，台灣中華歷史傳播協會理事長李功勤就曾帶領學生參加中華文化研習營。李功勤表示，台北的成都路是台灣年輕人喜歡去的地方，來到成都有“天然的親切感”。“兩岸一家親，希望兩岸年輕人利用這次機會多交流。”



“我在台灣常吃川菜，期待來成都吃地道的川菜，昨晚已經吃了很好吃的火鍋。”首次來到四川的台灣世新大學大一學生陳佑儀說，非常期待看大熊貓，想去參觀都江堰。



研習營期間，台灣大學生將前往綿陽梓潼縣“文昌祖庭”開展文昌文化系列研學活動，參觀都江堰水利工程，與大熊貓近距離接觸，還將與在川創業的台灣青年座談交流創業經驗，並參觀建川博物館瞭解抗戰歷史。



（來源：新華網）