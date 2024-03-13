胡水發：ECFA對台農漁業影響不容小覷

南投國姓鄉農會理事長胡水發。（中評社 方敬為攝） 中評社南投3月13日電（記者 方敬為）針對大陸商務部預告研究進一步中止ECFA早收清單項目稅率，農漁業被點名。南投國姓鄉農會理事長胡水發接受中評社訪問表示，台灣的農漁產品外銷仍以大陸為主要市場，雖然整體而言品項不多，可是一旦外銷量體生變，也可能影響整體市場，因此農漁產品失去ECFA關稅優惠的問題不容小覷。



大陸自今年元旦起，中止“海峽兩岸經濟合作框架協定”（ECFA）部分產品關稅減讓，對原產於台灣的丙烯、對二甲苯等12個稅目進口產品，中止適用協定稅率。後續並預告，將來可能會進一步研究中止關稅優惠，包括紡織、機械、農漁業等。



目前ECFA的早收清單農漁產品占18項，大陸給予零關稅優惠，包括蘭花的切花、金針菇、香蕉、柳橙、檸檬、哈密瓜、火龍果、茶葉、石斑魚、烏魚、石斑、鰺魚、旗魚等、秋刀魚、午仔魚、虱目魚、長鰭鮪、大目鮪、黃鰭鮪、甲魚蛋等。



對於ECFA若中止農漁業關稅優惠，國姓鄉農會理事長胡水發向中評社表示，台灣農漁業去年外銷陸港澳占比20.8%，仍然為主要市場，若ECFA稅率中止，台灣農漁業貿易將面臨莫大壓力，農民朋友非常不樂見相關情況發生，站在發展農業經濟的立場，仍希望兩岸官方能夠好好協商。

