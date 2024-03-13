中評關注：五角大樓多要軍費主要劍指中國

五角大樓提出2025財年預算要求 中評社華盛頓3月12日電（記者 余東暉）拜登政府11日向美國國會提交了五角大樓2025財政年度近8500億美元的預算申請。這個又創新高的預算申請，以應對“來自中國的緊迫挑戰”為由頭，加大在印太地區的軍力投資，第一次申請撥款回補對台“武器庫存提取權”，針對中國的色彩非常明顯。



過去幾十年，五角大樓的軍費申請多數時候是逐年升高，911事件以後十年間因為阿富汗和伊拉克戰爭，軍費加速攀升，到2011年達到頂峰。隨後在縮減開支的旗號下有所回調，但2015年以後開始反彈，從5600億美元一路攀升至2025財年8498億美元的新高。近年來，基本已從阿富汗和伊拉克戰場撤走美軍的五角大樓，將增加軍費的主要理由轉向中國和俄羅斯。如果加上由能源部執行的核武器項目開支，2025財年美國軍費總預算將達到8950億美元。



在提出五角大樓2025財年預算要求的聲明中，美國防長奧斯汀稱：五角大樓的預算要求再次植根於美國的2022年國防戰略，將增強保衛國家的能力，“以應對日益強勢的中國所構成的挑戰”，更好地阻止對美國及其盟友和夥伴的進攻，為在必要的衝突中取勝做準備。



五角大樓宣稱，2025財年預算要求允許國防部投資於維持一支準備就緒、致命和戰鬥可靠的聯合部隊的能力，“重點關注來自中國的緊迫挑戰，以及俄羅斯構成的嚴重威脅”。