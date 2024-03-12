韓高官就日韓邦交正常化60週年文件態度積極

中評社香港3月12日電／共同社報導，韓國總統府高官近日就借明年迎來日韓邦交正常化60週年之機，兩國首腦發表寫入“跨越過去、面向未來的承諾”的共同文件展現出積極態度。日本首相岸田文雄和韓國總統尹錫悅舉行會談同意恢復首腦互訪的“穿梭外交”等關係正常化，到16日將滿一年。韓高官在此前接受了共同社等部分媒體的採訪，稱“將與日方協商，推進準備”。



高官稱“共享價值的（日美韓）三國已開始在印度太平洋地區發揮主導作用”，強調了去年會談的意義。考慮到今年4月韓國國會選舉、11月美國總統選舉後的局勢變化，強調了尹錫悅政府維持得到強化的三國合作的意願。



有關日本和朝鮮正摸索對話的觀點，該高官稱“關於涉及安全保障的問題，韓美日密切磋商是慣例，（對於三國團結）並無較大擔憂”。作為日美韓三國共同關注的事項，列舉了“朝鮮的無核化問題、日本的綁架問題的進展”。



尹錫悅政府去年3月公佈由韓國財團代替在原被征勞工訴訟中敗訴的日企，支付賠償的解決措施，財源是民間企業的捐款等。此後也有同樣的判決接連確定，財源枯竭受到擔憂，該高官稱韓國企業有意追加捐款，對日企加入也表示期待。



此外，關於實現尹錫悅下次訪日時的訪問地，該高官稱“總統說過好幾次若有機會，想去日本的地方”。據稱時期和地區未定。