中評關注：520前清戰場　蔡系將騰出位子

賴清德上任前人事消息滿天飛。（照片：“總統府”提供） 中評社台北3月13日電（記者 黃筱筠）媒體報導多名親賴人士點名“經濟部”、“農業部”、“數發部”、“交通部”等四部會在大選期間沒有發揮戰力，導致選情受到影響。巧合的這四個部門“部長”幾乎都是親蔡系人馬，且沒有新潮流。這個點名用意明顯，就是希望在520之前一掃非新系人馬、清理戰場，把位置空出來方便賴清德人事佈局。



越接近520前夕，台灣內外充滿各方力量拉扯。在兩岸關係上，大陸希望在賴上任前，劃下紅線，避免務實“台獨”工作者賴清德在520就職演說，超出預期的範圍。在台美關係上，美國學者在520前夕也陸續訪台，會見蔡英文與賴清德，希望更進一步了解賴上台的對美、兩岸政策，甚至有些學者具有卸任官員身份，很可能也是幫忙美國官方傳遞訊息給賴。



民進黨雖然再度執政，但蔡英文勢力與賴清德勢力也有些拉扯。最近報導提到親賴要角點名“數位發展部長”唐鳳、“交通部長”王國材、“經濟部長”王美花，甚至已經去職的“農業部長”陳吉仲都被點名。認為這四大部會是這次大選的破口之一，導致民進黨選舉結果不如預期。



這四位被點名的首長或前首長，陳吉仲可以說是英系大將，2016年蔡英文首上台，陳從“次長”到主委，再到“農委會”升格為“農業部”的首任“部長”，最後因雞蛋的問題下台，當時也被認為是新系把陳吉仲拉下來，避免民怨升高，影響選情。但選舉期間還是有英系“立委”候選人請陳吉仲站台。



王美花先生是現任“國安會秘書長”顧立雄，夫妻同時在“內閣”團隊擔任要職，這在過去也是少見，因此，若傳出顧立雄遭到留任，那太太是避可能得犧牲，加上最近電價審議委員會正在開會審查電價。電價很可能在520前上漲，這波民怨很可能就是要王美花承擔起，520之後順勢而為，還有附加價值。

