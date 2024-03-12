蔡英文出席商總新春晚會　籲業界為員工加薪

蔡英文晚間出席商總新春聯誼晚會，多位官員出席。（照片：“總統府”提供） 中評社台北3月12日電（記者 黃筱筠）蔡英文晚間出席商業總會新春聯誼晚會，感謝商業總會為台灣的經濟和產業發展打拚，開拓更多元的市場和商機。她並呼籲，業界響應政府調升基本薪資的政策，為員工加薪、增福利，替產業留才，也穩定企業的經營。



她也強調，面對淨零轉型及全球通膨等挑戰，政府已做好準備，將持續和世界各國合作，擴大對外開放、推動自由貿易，讓台灣的產業大步走向國際。



出席晚會者另包括“總統府”秘書長林佳龍、“行政院長”陳建仁、發言人林子倫、“內政部長”林右昌、“經濟部長”王美花、“環境部長”薛富盛、“僑委會委員長”徐佳青、陸委會主委邱太三、公平會主委李鎂、“外交部次長”陳立國、“農業部次長”杜文珍、“勞動部次長”陳明仁、“衛福部次長”王必勝、商業總會理事長許舒博、名譽理事長王金平等。



針對調整電價議題，王美花今晚出席商總晚宴接受媒體聯訪表示，事實上每次在電價審議之前，都會由學者專家還有工商團體就各項參數還有未來燃料的成本等進行了解，因為資料非常多，所以他們需要花一點時間，這樣的機制已行之有年，確實都需要開到4次的工作小組會議。



至於“行政院”撥補給台電的金額，商總理事長許舒博認為，以當前台電虧損情況，可能得至少撥補新台幣2千億元才有辦法穩住台電財務。不過王美花強調，這涉及到資源調配問題，“行政院”還在試算。



蔡英文致詞時表示，今天現場非常熱鬧，很開心見到許多業界好朋友。她要感謝商業總會從成立以來，在歷屆理事長、全體理事和會員的努力下，擔任協助政府和業者的橋梁，共同為台灣的經濟和產業發展打拚。許舒博理事長大力推動台灣和各國的貿易交流；在去年，和波蘭總商會及韓國貿易協會都簽署了備忘錄，替台灣開拓更多元的市場和商機。



蔡英文指出，面臨淨零轉型、全球通膨等挑戰，政府已經做好準備。過去幾年，我們推動基礎建設，整體“國力”提升，台灣的世界競爭力排名上升到全球第6，經濟也持續穩健成長，尤其台股在農曆年後更是屢創新高。



她說，她要拜託業界先進響應政府調升基本薪資的政策，為員工加薪、增福利，替產業留才，也穩定企業的經營。並強調，政府會努力持續和世界各國合作，替業界創造更優良的發展環境，擴大對外開放、推動自由貿易，讓臺灣的產業大步走向世界。



蔡英文最後再次感謝大家，過去幾年和政府並肩同行。新的一年，我們要繼續攜手努力克服各項挑戰，也為台灣整體經濟再創高峰。並祝福商業總會及各位先進會務、事業都蒸蒸日上。