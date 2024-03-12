民主基金會補助綠？民進黨反擊徐巧芯潑髒水

民進黨出示國民黨向民主基金會申請項目。（民進黨提供) 中評社台北3月12日電（記者 黃筱筠）針對國民黨“立委”徐巧芯今天質詢提及，台灣民主基金會成為民進黨小金庫。民進黨發言人吳崢晚間表示，民進黨申請經費皆符合民主基金會補助要點，完全經得起檢驗，反觀國民黨連“經營Twitter”、“更新網頁”，這些與推廣民主人權八竿子打不著的黨務費用也向基金會申請，把補助款當黨產用，國民黨才應該拿出結案報告向人民交代清楚。



吳崢表示，不明白為何藍營一直抹黑民主基金會的運作。民主基金會的相關補助都是經過包含藍營在內的各黨代表，組成的董事會內部審核通過。國民黨不需要無的放矢胡亂潑髒水。國民黨歷年來也都申請民主基金會經費補助，例如2021、2022年向基金會分別申請新台幣1012萬元、1028萬元，徐巧芯所謂的踢爆根本是一派胡言，令人遺憾。



關於徐巧芯指稱民進黨舉辦的“2023國務青旗艦營”、“兩岸情勢兵推營”等相關活動是掛羊頭賣狗肉。吳崢說明，依照民主基金會補助要點，推廣民主、人權相關活動皆在補助範圍內，民進黨舉辦營隊活動，讓有志於公共事務的年輕朋友參與第一線政治實務，相關經費及運用都經得檢驗。



吳崢指出，國民黨向民主基金會所申請的費用才是讓人笑掉大牙，包括“中國國民黨英文資訊發布與英文網頁建置”30萬元；“中國國民黨英（日）文資訊與英（日）文網頁內容更新”72萬元；“民意調查”100萬元、160萬2千元；“經營Twitter”21萬3千元。請問這些政黨內部行政費用與民主推廣有什麼關係？依照徐巧芯的標準，國民黨才應該提供結案報告讓全民檢視清楚。