特朗普若重返白宮 越南緊張！貿易戰等著開打

中評社香港3月12日電／美國民主、共和兩大黨本月5日“超級星期二”在十多個州舉辦黨內初選投票，現任總統拜登（Joe Biden）、前總統特朗普（Donald Trump）各獲大勝，4年前“川拜對決”戲碼幾乎篤定在2024大選年重演。專家警告，倘若特朗普如願重返白宮，越南經由太陽能電池板與其他敏感電子產品出口美國所獲得的巨額貿易順差，恐成越南與美國之間的關係再度陷入緊張。



中時新聞網據路透社12日報導，特朗普在4年前（2020年）卸任前對於越、美貿易失衡的態度不若拜登寬容。美方數據顯示，躋身東南亞製造業中心的越南，去年對美國的貿易順差高達1040億美元，僅次於中國、歐盟、墨西哥。國際信評機構惠譽（Fitch Ratings）轄下的研究機構BMI公司指出，越南最容易受到美國保護主義的影響。



BMI報告指出，在與華府並未達成自由貿易協定的國家之中，越南最仰賴電氣設備出口，倘若特朗普再度執政，越南有部分出口商品也很可能成為關稅目標。



越南去年對美國出口額高達1140億美元，電腦或智慧型手機等電子產品占比約36%。1140億美元出口額之中，將近50億是太陽能板，比前一年出口額32億美元增加不少。



一名派駐河內的西方國家外交官透露，倘若特朗普重返白宮，河內與華府關係的最大風險就是越南對美國的貿易順差。這名外交官評估，美國支持越南半導體產業的政策將不會改變。這是拜登政府力推的“友岸外包”（friendshoring）政策一環，以降低企業面臨的中國因素風險。



特朗普若真的再度成為美國總統，對於越南並非全無好處。一家越南公司不願具名的代表認為，特朗普對於中國採取楊應立場帶來的好處，超過他之前在總統任期內與貿易有關的諸多風險。在特朗普提高對於中國出口商品關稅之後，越南一直是自中國出走的企業活動主要受益國家之一。



德國智庫康拉德阿德諾爾基金會（Konrad Adenauer Foundation）駐越南代表費耶阿本德（Florian Feyerabend）說，這種趨勢在特朗普主政之下可能加劇，但美方在外交與國安政策方面的壓力也會增加，特朗普政府可能會向河內施壓、要求越南降低與中國、俄國的密切往來。