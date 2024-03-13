快評：蕭美琴的“秘密外交”動作很大

中評社快評／蕭美琴本周以私人身分低調訪問華府，台灣當局三緘其口，但仍間接證實了相關消息。華爾街日報（WSJ）12日報導，蕭美琴此行除了要收拾回台競選時留下的個人物品，也計劃會晤美方官員，與拜登政府成員討論520後新政府的議程；訪美後，蕭也擬繼續以私人身分訪問若干歐洲國家首都。



4年前賴清德甫當選，便以“候任副總統”身份訪美，行程包括與時任美國總統特朗普同場參加“全美祈禱早餐會”，並且進入白宮與美方官員會晤長達70分鐘。當時陪同賴清德進入白宮的，即是現在的“候任副總統”蕭美琴。



與4年前賴清德訪美相比，這一次蕭美琴相對較低調，行前沒張揚，迄今也沒有公開行程，搞的可說是“秘密外交”，但動作很大，特別是蕭今次不只訪美，還要訪問若干歐洲國家首都。



WSJ報導稱，蕭美琴此次出訪恰逢拜登政府處理對中關係的微妙時刻，尚無法判定蕭美琴計劃會晤的對象。北京正密切關注台美官員一切接觸，台美官員憂心中國大陸的反應，試圖讓蕭美琴行程保持隱密。報導稱，1月大選結果出爐後，台美當局皆留心勿激怒北京。



四年前，大陸抨擊賴清德“竄訪美國、求見美官員和國會議員，借機搞‘台獨’和分裂國家”，要求美國“不得安排美領導人、政府官員和國會議員同賴清德進行任何形式的接觸”，停止向“台獨”勢力發出錯誤信號。



大陸上述的抨擊和警告，同樣適用在蕭美琴今次訪美事件上。近年大陸更多地以實力和行動說話，四年前台灣當局將賴清德訪美視為台美關係突破，這一次如果再刻意追求這種所謂突破，必將自食其果、付出代價。