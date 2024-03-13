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拜登鎖定美國總統選舉民主黨總統候選人提名
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2024-03-13 08:59:18
中評社香港3月13日電／據美國多家主流媒體測算和報導，現任總統拜登12日鎖定2024年美國總統選舉民主黨總統候選人提名。
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