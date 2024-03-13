硬碰硬 美英聯軍和胡塞武裝互襲目標

（图片来源：央视新闻） 中評社北京3月13日電／據央視新聞報導，也門政府發言人表示，美國和英國聯軍當地時間3月11日在護衛商船航行過程中，對也門反政府組織胡塞武裝多處目標展開空襲，導致數十人傷亡。12日早晨，胡塞武裝宣布前一天在紅海襲擊一艘美國貨船。



路透社以也門政府發言人為消息源報導，聯合護航的美英軍隊11日襲擊也門西部多座港口城市和小城鎮的胡塞武裝目標，導致至少11人死亡、14人受傷。這名發言人沒有說明傷亡人員是平民還是胡塞武裝成員。



胡塞武裝控制的馬西拉電視台報導，美英聯軍11日對也門展開至少17次空襲，目標包括紅海港口城市荷台達以及荷台達市西北方向的拉斯伊薩港。



美國中央司令部回應，美軍11日出於自衛對胡塞武裝控制區域實施六次空襲，導致一艘無人潛航器及18枚反艦導彈損毀。美方指認這些設備對紅海水域商船和美國軍艦構成緊迫威脅。



英國方面尚未就空襲置評。



12日早晨，胡塞武裝發言人葉海亞·薩雷亞在一份聲明中說，胡塞武裝前一天在紅海向一艘美國集裝箱貨船“皮諾基奧”號發射數枚海軍導彈，“打擊精準”。



他說，為支持加沙地帶巴勒斯坦人民，胡塞武裝將在本周開始的齋月期間加強軍事行動。



美國中央司令部12日說，“皮諾基奧”號受到兩枚來自也門境內的彈道導彈襲擊，襲擊沒有造成人員傷亡和財產損壞。



另據隸屬英國海軍的海上貿易行動辦公室消息，“皮諾基奧”號所有方報告船只發生爆炸，沒有人員傷亡。