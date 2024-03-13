賴皮寮Google打馬賽克　網問公益信託？

google地圖上查詢“新北市萬里區中福路84號”，可以看到賴清德萬里老家已經被打上馬賽克。(翻攝自google地圖) 中評社台北3月13日電／民進黨2024大位當選人賴清德萬里老家被諷是“賴皮寮”，吸引遊客慕名朝聖。而近日就有網友突然發現Google map的實景上，賴清德的老家被蒙上一大片陰影，有許多網友便在留言區紛紛留言表示“不對啊！賴清德不是說要變成礦工博物館，開放給民眾參觀”、“公益信託進度該不會是0吧？隨便騙騙而已？”。



根據《中時新聞網》報導，有網友在網路論壇PTT Gossiping板上發出一篇“賴清德老家賴皮寮被蒙上陰影了”的文章表示，賴清德的老家，原本是一片光明磊落的房子，讓大家都可以參訪的好地方，促進萬里的地方繁榮，結果被蒙上陰影。網友同時附上他所截下的圖片，從圖片中可以看到，賴清德的老家被打上馬賽克，模糊不清。此篇文章引發許多網友熱烈討論。



網友紛紛留言表示，“安排掃地的維安呢？”、“國家機器”、“可以跟Google申請啊！德國一堆住家都有馬賽克”、“小心你的發言，你在玩火”、“不對啊！賴清德不是說要變成礦工博物館，開放給民眾參觀”、“哪有博物館跟Google申請馬賽克的”、“礦工博物館變馬賽克”、“Google本來就接受這種要求，你高興也可以請他們把你家模糊掉”、“公益信託進度該不會是0吧？隨便騙騙而已？”。