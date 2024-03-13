蕭美琴本周低調赴美　預期拜會華府官員

蕭美琴。（中評社 資料照） 中評社台北3月13日電／《華爾街日報》12日報導，今年520即將就任的蕭美琴，本周以“私人旅行”名義赴美低調訪問。多名瞭解蕭美琴此次訪美計劃的人士透露，蕭美琴行程包括拜會拜登政府官員，討論520後台灣新政府的議題。



近日蕭美琴低調訪美的說法已在政壇流傳，蕭美琴不僅是2024副手當選人、又身兼520交接小組成員，益發敏感。民進黨發言人吳崢11日僅稱蕭美琴此次赴美屬於私人行程，除此之外沒有其他細節可提供。蕭美琴2020年7月就任駐美代表，直到2023年11月底匆匆返台與賴清德搭檔競選。



《華爾街日報》12日報導，蕭美琴此行赴美除了處理駐美留下的個人物品，她也計劃與美方官員在當地會面。除了會見拜登政府官員，美國行程結束後，她還將以個人身分造訪歐洲多國首都。台“外交部”12日對此表示“沒有相關資訊”；美國在台協會也未回應此事。路透社報導，52歲的蕭美琴已於本周抵達美國。



《華爾街日報》稱，目前尚無法確定蕭美琴此行會見的對象有哪些人。知情人士表示，美方對於中方的反應十分謹慎，華府、台北兩方人員全力對蕭美琴這次訪問行程保密。德國馬歇爾基金會主任葛來儀（Bonnie Glaser）認為，北京當局會讚賞台灣、美國對於蕭美琴訪問一事努力保持低調的作法。



台灣匿名官員向路透社表示，蕭美琴本周已抵達美國，接下來幾天從事“個人行程”，包括收拾留在美國的私人物品。官員拒絕透露其餘細節。外交圈人士透露，蕭美琴能說流利的英語，在華府人脈深厚，能夠擔任台北與華府的關鍵中間人。