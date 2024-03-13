中東迎齋月　美國忙作秀

2023年10月21日，在美国芝加哥，人们参加声援巴勒斯坦的遊行。（图片来源：新华社） 中評社北京3月13日電／據新華社報導，中東伊斯蘭國家3月11日至12日陸續進入齋月。然而，巴勒斯坦加沙地帶仍未實現停火，紅海局勢繼續緊張。美國出於國內政治考慮，一邊向加沙空投人道物資，一邊向以色列輸送軍援，給穆斯林齋月蒙上陰影。



齋月未見和平



“去年此時，全家忙著掛齋月裝飾品，準備日落後的晚餐和次日黎明前的早餐。”齋月來臨，加沙居民阿布·穆罕默德·阿瓦德頗為感傷。他說，今年截然不同，衝突迫使他全家與上百萬巴勒斯坦人一樣背井離鄉，一次次逃離，目前集中居住在加沙地帶南部用帳篷搭建的難民營中。



自去年10月新一輪巴以衝突爆發以來，轟炸、流血、死亡，是身處加沙地帶的人們幾乎每日經歷的常態。據巴勒斯坦加沙地帶衛生部門10日發布的數據，本輪衝突已造成加沙地帶超過3.1萬人死亡、逾7.2萬人受傷。另據聯合國數據，本輪衝突中，190多萬巴勒斯坦人流離失所。



在齋月前，卡塔爾、埃及等國在開羅舉行了數天的停火談判，希望促成以色列與巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）停火，但目標未能實現。哈馬斯派代表參加談判，但沒有接受斡旋方提出的一份為期6周的停火協議。以色列未派代表赴開羅。哈馬斯領導人伊斯梅爾·哈尼亞10日表示，哈馬斯對繼續談判“持開放態度”。



以色列對加沙地帶的軍事行動並未因齋月到來而停止。11日，以色列總理內塔尼亞胡發表講話說，以方打死了哈馬斯第四號領導人，哈馬斯的三號、二號、一號領導人也是以方目標。



聯合國秘書長古特雷斯11日強烈呼籲立即在加沙實施齋月停火，消除所有人道主義救援障礙，釋放所有被扣押人員。