瑞典入北約　地區更緊張

3月11日，在位於比利时布鲁塞尔的北约总部，瑞典首相克里斯特松（左）和北约秘书长斯托尔滕贝格出席联合新闻发布会。（图片来源：新华社） 中評社北京3月13日電／據新華社報導，北大西洋公約組織（北約）11日在位於比利時布魯塞爾的總部舉行瑞典加入北約儀式，瑞典成為北約第32個成員國。



分析人士指出，瑞典入約後在國防政策方面將發生重大變化，同美國等其他北約國家的防務合作將更加緊密，但瑞典難以借此實現加強自身安全的目標。北約北擴將攪動波羅的海地區乃至整個歐洲的安全格局，地區緊張局勢恐將進一步升級。



防務政策轉向



瑞典放棄長期奉行的軍事不結盟政策正式加入北約。有分析指出，瑞典國防政策可能因綁定北約發生重大變化。



瑞典首相克里斯特鬆此前承諾，瑞典將很快達到北約要求的軍費支出占國內生產總值2%的目標。瑞通社日前發表文章指出，瑞典在“如何看待自己”的問題上發生了改變。今後，美國和其他北約國家可能會在瑞典增加軍事力量，更多的外國部隊、艦艇和飛機將進入瑞典。應征入伍的瑞典士兵可能會被派到國外參與北約演習。



去年12月，瑞典和美國簽署一項防務合作協議，包括向美軍開放該國17個軍事基地和軍事訓練場的使用權，為美軍在瑞典行動鋪平了道路。今年1月，北約啟動名為“堅定捍衛者2024”的跨大西洋軍事演習，劍指俄羅斯，瑞典也已參與其中。



瑞典國內憂心



加入北約在瑞典國內引發不少擔憂，許多人認為此舉難以給瑞典帶來長久和平，反而增加被捲入戰爭和衝突的危險，瑞典境內還可能部署核武器。



瑞典廣播電台說，如果北約北部邊境發生衝突，外國軍隊、武器、彈藥和燃料等所需的一切都將進入瑞典境內，這就增加了瑞典遭受打擊的風險。瑞典左翼黨國會議員斯文內林也說：“我們現在面臨著被捲入他國戰爭和衝突的風險。”