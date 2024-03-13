王美花：爭取電費補貼　關注AI電力需求

台經長王美花接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北3月13日電（記者 俞敦平）關於電價的調整，台“經濟部長”王美花13日上午赴“立法院”備詢前受訪表示，在過去幾年，台電為了抑制通膨，已經吸收了相關成本，導致了財務虧損，“經濟部”正爭取政府補貼，並且在考慮調漲電價時，將會考慮包括民生和物價穩定在內的各項因素。政府也將密切觀察AI應用對電力使用的影響。



王美花13日上午赴“立法院”備詢前，接受了媒體的聯訪，回應了台灣電價調整、AI產業的電力需求，以及因應電價調漲的通膨對策等議題。



首先，關於電價的調整，王美花表示，政府工作小組目前正在討論中，該小組由專家學者和代表組成，專注於進行專業討論。目前，“經濟部”正在爭取相關預算補助，但補助金額尚未確定，“行政院”仍在進行試算。



針對工商協進會理事長吳東亮提到，台灣積極發展AI產業所帶來的“怪物級”電力需求，王美花表示，政府已經注意到這個問題，並且已經進行了內部討論。她指出，AI在訓練階段確實需要大量的電力，特別是在處理大量數據和運算時。然而，台灣的AI產業更多地集中在後端應用，例如“國科會”的基於Llama 2打造的LLM（大型語言模型），其電力消耗相對較少。政府將密切觀察AI應用對電力使用的影響。



最後，對於電價可能的調漲和相應的通膨對策，王美花說明，在過去幾年中，台電為了抑制通膨，已經吸收了相關成本，導致了財務虧損。政府將優先爭取政府補貼，並且在考慮調漲電價時，將會考慮包括民生和物價穩定在內的各項因素。政府工作小組正在研究細緻的對策以應對這些挑戰。