拜登鎖定美國總統選舉民主黨總統候選人提名

中評社北京3月13日電／據新華社援引美國多家主流媒體測算和報導，現任總統拜登12日鎖定美國2024年總統選舉民主黨總統候選人提名。



拜登當天在佐治亞州和密西西比州民主黨初選中獲勝，累計鎖定的今年民主黨全國代表大會黨代表票數已超過半數。這意味著，他將再次成為民主黨總統候選人。拜登發表聲明，感謝選民再次讓他代表民主黨出戰，同時攻擊共和黨對手、前總統特朗普。



另據美國媒體測算，特朗普在佐治亞州和密西西比州共和黨初選中勝出，他接近鎖定今年共和黨總統候選人提名，預計將再次同拜登在大選中對陣。美國2020年總統選舉中，拜登獲勝，但特朗普拒絕承認敗選，並宣稱存在大規模選舉舞弊。



12日，佐治亞、密西西比、華盛頓等州和領地舉行初選。截至發稿時，美國媒體還沒有公布除佐治亞州和密西西比州以外其他地方的初選測算結果。



特朗普和拜登近期各自在佐治亞州舉行競選活動，相互大肆攻擊，拉開對決序幕。《紐約時報》文章寫道：二人對決正式開啟，這將是“一場痛苦、殘酷和漫長的競爭”。



初選是美國總統選舉的第一階段，將持續至6月。初選結束後，民主黨和共和黨將各自舉行全國代表大會正式提名總統和副總統候選人。今年美國大選投票日為11月5日。