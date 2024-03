社評：中國經濟增長的內在動力具多樣性

中評社北京3月15日電(評論員 喬新生)中國海關公布2024年前兩個月,我國出口總值增長7.1%,超過預期。《紐約時報》2024年3月12日報導,從鋼鐵、汽車到太陽能、電池板,中國商品遍布全球。對於中國貿易增長,西方國家“已經無能為力(can do little about it)”。



但是,美國等西方國家並沒有放棄對中國出口遏制的努力。率團訪問菲律賓的美國商務部長雷蒙多公開表示,“我們的職責是,確保半導體、人工智能在內的尖端技術,我們有,中國沒有”,“我們將不惜一切代價,包括擴大管制”。



中美兩國圍繞著貿易形成的制裁與反制裁,可能會在相當長的時間裡存在。制裁保護落後,制裁不可能阻礙中國的發展。但是,中國必須居安思危,充分意識到,中國貿易環境將會越來越惡劣,中國對外貿易出口成本將會越來越高。中國必須靜下心來,認真研究中國經濟增長的內在動力。



首先,必須充分意識到,對外貿易出口增長是結果而不是手段。討論中國經濟增長問題,人們往往把出口和房地產發展作為主要手段,認為擴大出口有利於拉動經濟增長。從國內生產總值的統計指標來看,的確如此。隨著房地產調控力度加大,房地產已經不再成為許多城市經濟發展的支柱產業,房地產對中國經濟增長的貢獻率有所下降。但是,這並不意味著中國房地產業進入衰退階段,相反地,中國房地產市場很可能會以新的方式重新啟動。中國對外貿易也是如此。但是,對外貿易增長只不過是中國競爭力提升的結果。要想實現經濟可持續發展,關鍵就是要千方百計地提高中國的競爭力。



我們多次指出,英國凱恩斯經濟政策,容易使人產生誤導。作為戰爭時期的經濟政策,凱恩斯經濟政策是拉動經濟增長的政策,而不是經濟持續發展的選擇。凱恩斯經濟政策就好像是傳統汽油車的電瓶,可是,中國一些學者卻把凱恩斯經濟政策視為電動車的電池。



促進經濟增長,關鍵就是要解決生產要素配置中出現的問題,實現生產要素的優化組合,提高生產效率。習近平總書記之所以反復強調發展新質生產力重要性,目的就是要改變傳統粗放式的發展模式,一方面尋找新的生產要素,提高生產要素的利用效率。另一方面堅持走內涵式的發展道路,減少資源投入,因為衹有這樣,才能實現可持續發展。