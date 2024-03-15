社評：中國經濟增長的內在動力具多樣性

中評社北京3月15日電（評論員 喬新生）中國海關公布2024年前兩個月，我國出口總值增長7.1%，超過預期。《紐約時報》2024年3月12日報導，從鋼鐵、汽車到太陽能、電池板，中國商品遍布全球。對於中國貿易增長，西方國家“已經無能為力（can do little about it）”。



但是，美國等西方國家並沒有放棄對中國出口遏制的努力。率團訪問菲律賓的美國商務部長雷蒙多公開表示，“我們的職責是，確保半導體、人工智能在內的尖端技術，我們有，中國沒有”，“我們將不惜一切代價，包括擴大管制”。



中美兩國圍繞著貿易形成的制裁與反制裁，可能會在相當長的時間裡存在。制裁保護落後，制裁不可能阻礙中國的發展。但是，中國必須居安思危，充分意識到，中國貿易環境將會越來越惡劣，中國對外貿易出口成本將會越來越高。中國必須靜下心來，認真研究中國經濟增長的內在動力。



首先，必須充分意識到，對外貿易出口增長是結果而不是手段。討論中國經濟增長問題，人們往往把出口和房地產發展作為主要手段，認為擴大出口有利於拉動經濟增長。從國內生產總值的統計指標來看，的確如此。隨著房地產調控力度加大，房地產已經不再成為許多城市經濟發展的支柱產業，房地產對中國經濟增長的貢獻率有所下降。但是，這並不意味著中國房地產業進入衰退階段，相反地，中國房地產市場很可能會以新的方式重新啟動。中國對外貿易也是如此。但是，對外貿易增長只不過是中國競爭力提升的結果。要想實現經濟可持續發展，關鍵就是要千方百計地提高中國的競爭力。



我們多次指出，英國凱恩斯經濟政策，容易使人產生誤導。作為戰爭時期的經濟政策，凱恩斯經濟政策是拉動經濟增長的政策，而不是經濟持續發展的選擇。凱恩斯經濟政策就好像是傳統汽油車的電瓶，可是，中國一些學者卻把凱恩斯經濟政策視為電動車的電池。



促進經濟增長，關鍵就是要解決生產要素配置中出現的問題，實現生產要素的優化組合，提高生產效率。習近平總書記之所以反復強調發展新質生產力重要性，目的就是要改變傳統粗放式的發展模式，一方面尋找新的生產要素，提高生產要素的利用效率。另一方面堅持走內涵式的發展道路，減少資源投入，因為衹有這樣，才能實現可持續發展。

