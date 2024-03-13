台主計長談退休生活　每天走路睡覺吃飯

台主計長朱澤民進行業務報告並備質詢。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北3月13日電（記者 楊騰凱）“行政院主計總處”主計長朱澤民預計5月19日蔡英文任期屆滿後一同卸下職務，“立法院”財政委員會今邀請朱澤民進行業務報告並備詢，被視為朱的告別秀。對於是否留任，朱澤民表示，沒有人約詢他，他不會那麼丟臉主動表態留任，他退休以後就在家，每天走路、睡覺、吃飯。



“立法院”財政委員會今日邀請朱澤民、“審計部”審計長陳瑞敏進行業務報告並備質詢。



朱澤民在蔡英文執政期間擔任主計長長達8年，期間在“立法院”也鬧過不少新聞，包括朱曾經在答詢時說一碗蚵仔麵線新台幣20元，與實際物價相差太遠引發軒然大波，此後經常有“立委”問朱澤民物價，例如一碗滷肉飯、水餃等價格，測試朱澤民對物價的認識。



另外，中國國民黨“立委”羅明才曾在質詢時說，現在外面賣的排骨都變薄，朱竟回答說難怪羅明才身材苗條，被視為失言，事後朱澤民為此道歉。



朱澤民會前被媒體詢問，5月20日後會留任嗎？



朱澤民表示，又沒有人請他做，他怎麼會在這邊說自己要不要做，他又沒有這麼丟臉。



朱澤民說，沒人來約詢他，他的派令是蔡英文發的，蔡英文的任期到5月19日，自己退休以後就在家裡，每天走路睡覺吃飯。



朱澤民為政治大學財政學系研究所碩士，曾在政治大學、台北商業技術學院任教，並曾任中華財政學會理事長、央行監事會主席。