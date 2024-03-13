飛彈陣地曝光！邱國正要與 Google溝通

Google Earth近期更新台灣西部衛星圖資，意外露出軍方在台中大肚山的天弓三型防空飛彈連陣地。(照:截自Google Earth) 中評社台北3月13日電／Google Earth近期更新台灣西部衛星圖資，意外露出軍方在台中大肚山的天弓三型防空飛彈連陣地，扇形七爪陣地清晰可見。中國國民黨“立委”徐巧芯12日在質詢中指出，軍方多個基地資訊被看光光，有及時反應嗎？台“國防部長”邱國正回應，現在科技發達，圖資容易顯露出來，會與Google等單位溝通協議，把敏感機處所遮蓋掉。



綜合台媒報導，從Google Earth衛星照可以清楚看到，台中大肚山上新進駐的天弓三型防空飛彈連“扇型七爪陣地”鄰近台中都會公園，甚至google攝影時，陣地上剛好有七座戰備中的弓三飛彈車 ，旁邊還有2到3輛彈車停置在發射區。



國民黨“立委”徐巧芯昨在“立院”質詢時也關注，Google Earth更新圖資後，過去軍方協調做模糊化的軍事建築、整建中的北部龜山愛國者預備陣地等都顯示的相當清楚，軍方是否有掌握狀況，後續如何處置。邱國正表示，現在科技發達，衛星圖資容易顯露出來，會與Google等單位溝通協議，把敏感機處所遮蓋掉。



Google Earth這波台灣西部圖資更新，除將軍方曾協調模糊化的軍事建築，包括“國防部”、空軍司令部、海軍司令部、軍事情報局、“國家安全”局等重新恢復清晰外，也披露大批正在新整建的新興軍事基地。包括整建中北部龜山的愛國者預備陣地、預備部署M1A2戰車的大崗營區，楊梅飛彈營區、苗栗西湖飛彈基地、台中清泉崗新建萬劍彈庫等。



台灣軍方將換裝十二套（連）弓三飛彈，現正陸續交軍中，因部分位於高地的駐地尚未完成整建，部分裝備暫置調節營區，影響戰備。新曝光完成進駐弓三的大肚山陣地，軍方曾公告將此處飛彈基地公告為“台中市沙鹿區、大雅區、西屯區大肚山重要軍事設施管制區”，根據公布內容，這處原部署鷹式飛彈的陣地，因應防空飛彈的相列雷達部署，將雷達波散射接戰的扇型區域。