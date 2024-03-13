“中美友好在廣西”圖片展在紐約開幕

2月20日，音乐家在纽约爱乐乐团中国农历新年音乐会上演奏。（图片来源：新华社） 中評社北京3月13日電／據新華社報導，為慶祝中美建交45周年，“中美友好在廣西”圖片展11日在紐約開幕。出席開幕式的嘉賓表示，飛虎隊精神是中美合作的寶貴精神財富，兩國各界應共同努力，將之傳承發揚下去，為中美關係發展不斷注入正能量。



本次展覽由廣西壯族自治區人民對外友好協會主辦，共展出100多幅圖片，分為美國政要訪問廣西、廣西的“飛虎情緣”、中美民間大使陳香梅與廣西、廣西與美國的友城故事四個板塊。



廣西壯族自治區政府副主席廖品琥在開幕式上發言時說，廣西和美國有著十分緊密的聯繫，美國飛虎隊曾在廣西與中國人民並肩作戰、抗擊日本法西斯的侵略。廣西和美方去年啟動“飛虎隊友誼學校和青少年領袖計劃”，使雙方民間友好合作有了新載體。



美中航空遺產基金會主席格林致辭時說，自1998年成立以來，該基金會一直致力於宣傳飛虎隊故事，迄今已有近500名飛虎隊老兵和數百名老兵家屬訪問過中國。已有12所美國學校參加“飛虎隊友誼學校和青少年領袖計劃”。基金會接下來將大力推動美中兩國青年學習飛虎隊歷史、弘揚飛虎隊精神。



美中關係全國委員會副會長白莉娟發言時表示，飛虎隊精神作為美中合作和友誼的象徵，是兩國人民在並肩抗擊日本法西斯的鬥爭中歷經生死考驗凝成的，在美中建交45周年之際，重溫這段歷史對於穩定和改善兩國關係具有特別的意義。



中國駐紐約總領事黃屏、華美協進社總裁葛曉初、紐約州和紐約市各界人士等近200人出席了活動。