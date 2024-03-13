郭正亮問管碧玲　大陸逾萬噸挖泥船怎驅離

前綠委郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北3月13日電／中國國民黨籍“立委”陳玉珍12日針對大陸清淤船進入金門禁限制水域問題質詢指出，早在2015年12月14日就曾有公告，清淤船是“被允許”。“海巡署”下午發新聞稿澄清，強調“挖泥船適用兩岸條例，不適用2015年公告”。前“立委”郭正亮表示，“海委會主委”管碧玲說依法要驅離，根本還沒有進入狀況。挖泥船“金廣號”今年1月21日已經進來廈門，它一手能抓400噸量的泥，船重超過萬噸，怎麼驅離？“一直沒啟用劉五店航道是給面子”。



郭正亮指出，2015年公告就通過了！搞兩岸的都知道，管碧玲不是搞兩岸的！就是馬英九同意的。可是大陸一直沒有啟用，就是給蔡英文一個面子。



外傳大陸清淤船正在逐步疏通途經小金門、大二膽島間的劉五店航道，由於該航道經過金門的禁限制海域，引發外界關注。管碧玲說，清淤船作業範圍在廈門海域，清淤後航行未滯留，經過禁限制海域，“海巡署”都派船併航。



根據《中時新聞網》報導，郭正亮12日在《頭條開講》節目提到，管碧玲說大陸挖泥船還沒有進入禁限制水域。挖泥船是開始疏濬，還沒有進來。如果這個航道真的要啟用，怎麼可能不進來？一定會進來！管碧玲還沒有進入狀況。



郭正亮指出，管碧玲說依法還是要驅離。管碧玲知道那個挖泥船，最大艘的有多大？今年1月21日，中國大陸全世界最大的挖泥船已經進駐廈門。它兩隻機械臂，一隻可以抓400噸，最大的抓量是690噸！相當於14輛重型坦克！想一想那個挖泥船有多重？怎麼驅離？普通的砲彈還打不穿！這是全世界最大的挖泥船，它要夠重，才能夠抓住那麼大量的泥，“它一手就是400噸”。



國際事務專家賴岳謙坦言，全世界沒有幾個國家能夠做出這樣的挖泥船。



郭正亮說，那個挖泥船叫“金廣號”，今年1月21日已經進入廈門，它進來是要幹嘛？當然是要疏濬！