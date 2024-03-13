陸船案　管碧玲：盼人道撫慰先找到解決方法

“海委會主委”管碧玲受訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月13日電（記者 鄭羿菲）金門漁船事件至今懸而未決，陸委會主委邱太三日前表示，採兩岸紅十字會模式、民間模式處理，是一個可以的選項。“海委會主委”管碧玲13日赴“立法院”備詢前受訪表示，人道撫慰範疇有較高的共識，希望趕快找到解決方法，真相、究責部分仍需時間待司法釐清。我們與陸委會看法一致，有很多的選項，海巡也都在做努力。



管碧玲在做業務報告時，原書面報告僅一小段，並強調堅守崗位面對各項挑戰，但管碧玲脫稿多次表達遺憾、哀悼，強調“執法的最高目標應該免於傷亡”，無論海巡有否過失，因沒有蒐證影帶，導致家屬傷痛、社會動盪，一定痛加檢討。



大陸漁船與台灣海巡船2月14日碰撞造成2名大陸漁民落海死亡持續延燒，兩岸民間單位歷經21天、15次閉門協商後，仍未有共識，事件發酵仍餘波盪漾。



“立法院”內政委員會13日處理113年度“中央政府”總預算有關“海委會”及所屬預算凍結書面報告，並邀請“海委會主委”管碧玲、“海巡署長”周美伍等人列席業務報告。



管碧玲會前受訪表示，再經過15次溝通協商過程中，一是比較有共識的範疇，如撫慰金、遺體的領回，這2個議題我們非常期待能夠在最快時間，直接對家屬做人道撫慰及人道處理的項目。人道優先的項目範疇，“海巡署”也有在努力，我們也願意就像陸委會所說，有很多的選項，我們可以來努力，進行就此部分能趕快找到一個解決方法。



管碧玲說，二是沒辦法達到共識的範疇，如真相、咎責等部分，真的需要時間讓司法來理清，必須等司法告一段落才能處理。我們非常希望人道優先的範疇能變成共同解決這個問題的共識，發生這樣的事情，我們感到非常、非常高度的遺憾與哀傷。目前包括陸委會的看法也一致，有很多的選項，“海巡署”其實也都有在做一些努力。