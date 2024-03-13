整頓“立院”拔掉總務處長　韓國瑜避答　

韓國瑜面對媒體追問周傑遭拔官一事，僅回說“好！謝謝！”（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月13日電（記者 張嘉文）“立法院”先前爆出“立委”辦公室裝潢費太貴、疑工程款浮報的問題，中國國民黨“立法院長”韓國瑜2度重話提醒職員要潔身自愛，昨天“立院”發布公文，主管院內庶務的總務處長周傑遭拔官，調任參事室參事並代理總務處長，外界解讀是韓出手。



對此，韓國瑜今天早上抵達“立法院”辦公室前，一開始先和媒體打招呼，面對媒體追問周傑遭拔官一事，韓稍微停了一下腳步，但最後仍僅回說“好！謝謝！”便走進辦公室。



國民黨“立委”謝衣鳳今天受訪時說，尊重韓國瑜上任後的人事任用，對於過去的總務處長，韓如認為有不適任或應調往其他職務，就尊重其人事任用權。



由於民進黨掌控“立法院”已8年，韓國瑜就任院長後，有意整頓內部，新春團拜時就強調每個人螺絲要栓緊，更強調“不教而殺為之虐”，也是給“立院”員工下通牒，後來更傳出內部會議中，韓國瑜要“立院”員工不能去“第二攤”，不允許不當飲宴狀況發生。



而“立法院”新屆期也傳出院方推薦給“立委”的裝潢業者報價不合理，連光是移動不到幾公尺的桌子都索要新台幣1000多元費用；而國民黨團總召傅崐萁日前也因不滿司法法制委員會格局，怒嗆周傑。



對於遭調動一事，周傑也回應媒體表示，屬於“正常調動”，感謝外界關心，強調事先有被告知將有異動，但並不知道原因，只說“院長上任展現不同的氛圍”，身為公務員就是接受上級命令。