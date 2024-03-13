微短劇：從高流量走向高質量

《大过年的》剧照 资料图片《大过年的》剧照 资料图片（图片来源：光明网） 中評社北京3月13日電／據光明網報導，短視頻的流行、倍速播放的普及，滿足了人們填充碎片化時間的精神文化需求。當短小精致成為越來越多用戶對網絡視聽內容的新期待和新需求，微短劇快速發展起來。近期，行業好消息不斷。據不完全統計，超過800部作品競逐“新春檔”，創下了8天8億元的市場紀錄。聚焦婚姻困境與個人成長的《大過年的》上線，播放量已達9.6億。微短劇《大媽的世界賀歲篇》在湖南衛視播出，平均收視率0.19，平均份額1.75%，在同時段省級衛視中排名第一。強勢的社交屬性、獨特的傳播場景、垂直的運營思路，讓不少精品微短劇“破圈”傳播，也使“追看微短劇”成為人們過年乃至日常文化生活的新潮流。



開辟影視創作新賽道，走紅更要走心



微短劇單集時長從幾十秒到十幾分鐘不等，有著相對明確的主題和較為連續完整的情節，一般以快節奏、高密度、強情節、多反轉的敘事鋪陳故事，符合當前觀眾在快節奏社會生活中的觀看喜好和觀賞期待，成為不少人業餘文化生活中的“解壓神器”“休閑法寶”。



微短劇不僅收穫了觀眾的關注，還得到了業界的追捧。創作周期短，投入成本低，卻能以小博大，獲得豐厚的經濟利益，單部作品甚至創造了一天充值破2000萬元、幾天收入破億元的成績……如此驚人的吸金能力吸引了大量創作者、機構、平台湧入。《2023—2024年中國微短劇市場研究報告》顯示，2023年中國網絡微短劇市場規模為373.9億元，同比增長267.65%。在行業和市場的雙重加持下，微短劇開辟了一條網絡視聽內容創作的新賽道，催生出一種影視藝術樣態的新探索。



不過，微短劇在受到歡迎的同時，也存在著一定的問題和爭議。一提到微短劇，很多人直呼“上頭”。這與微短劇發展之初專注於通過製造酣暢淋漓的觀賞體驗吸引用戶觀看的理念有關。不論是甜寵、家庭題材，還是逆襲、穿越故事，爽感成了微短劇的制勝法寶。部分作品過度追求爽感，卻忽視了藝術品質和思想價值，被貼上了製作粗糙、缺乏邏輯、拜金炫富、打擦邊球等標簽，也使題材同質化、內容低俗化、創作低智化成為行業發展的痛點、難點。



面對這種亂象，國家廣電總局多措並舉，開展網絡微短劇的治理工作，對含有色情低俗、血腥暴力、格調低下等內容的微短劇進行下架處理，建立“黑名單”機制，並不斷完善常態化管理，為微短劇雜亂無序的態勢按下終止鍵。