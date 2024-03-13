豐富體驗　留客海濱消費

吳永順認為現時在海濱引入商業設施的時機較為成熟。（圖源：大公報） 中評社北京3月13日電／據大公報報導，旅遊發展局計劃由五月起，每月配合節慶或盛事，舉行煙火及無人機表演活動。海濱事務委員會主席吳永順表示，海濱料會聚集大量人群，建議活用海陸空場地，配合提供表演、餐飲美食區，豐富體驗，讓游人可延長留在海濱的時間，“不用一齊來，然後一齊走”，鼓勵在海濱消費。



他舉例海濱可舉行嘉年華、水上音樂會、龍舟賽等，最重要是提早公布活動安排，方便市民與旅客規劃行程。



商戶倡推盛事日曆 提前部署



經營Harbour Fun Restaurant ＆ Bar的劉青峰表示，餐廳提供租賃單車船的服務，顧客踴躍體驗，農曆年初二煙花匯演，餐廳與相關部門溝通後，容許顧客踩鴨仔船到海上指定範圍賞煙花，反應很好。他建議政府及早推出盛事日曆，便於商戶提前進行申請手續、部署活動，相信能夠豐富旅客體驗。



在彌敦道的零售與餐飲店Loft206的聯合創辦人利珍寶說，盛事日曆很重要，今年初的跨年維港煙花匯演，當局大肆宣傳，該店位置就在旅客散場的路線上，因此當日將打烊時間推後，很多散場旅客光顧商店。她認為盛事日曆能幫助商戶提前部署。



（來源：大公報）