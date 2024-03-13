俄外交部發布禁止入境名單

中評社北京3月13日電／據央視新聞報導，當地時間12日，俄羅斯外交部宣布將347名波羅的海三國公民納入禁止入境名單。



俄外交部表示，被列入制裁名單的包括拉脫維亞、愛沙尼亞、立陶宛三國的政府官員、議會議員、社會人士和記者等。俄羅斯外交部表示俄方保留隨時擴大名單的權利。