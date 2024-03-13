陸漁船進台6浬　管碧玲：調大船趕到已離開

台“海委會主委”管碧玲接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月13日電（記者 鄭羿菲）針對3艘大陸漁船6日進入台灣領海6海浬的苗栗外海，台“海委會主委”管碧玲13日表示，當天我們有要調大船來處理，但趕到時對方已離開，全程有用雷達監控。對於海巡艦艇似有所不足，管碧玲也說，今年度會有21艘新艦交船。



根據“海委會”2024年度預算解凍報告，今年新艦交船有21艘，包括4000噸1艘、1000噸1艘、600噸2艘、100噸2艘、35噸5艘、多功能巡防艇10艘；報廢艦船艇8艘，800噸1艘、600噸2艘、20噸2艘、多功能艇3艘。



對於3艘大陸漁船6日進入台灣領海6海浬的苗栗外海，“海巡署”副署長張忠龍日前表達，當天雷達全程監控，立即派遣巡防艇出去應對，但當天海浪7到8級、最高陣風10級，已超過巡防艇的耐浪級數。當天的大陸漁船噸位約300噸至500噸，但當天海巡巡防艇衹有100噸，全程用雷達監控。



“立法院”內政委員會13日處理2024年度“中央政府”總預算有關“海委會”及所屬預算凍結書面報告，並邀請“海委會主委”管碧玲、“海巡署長”周美伍等人列席業務報告。



管碧玲會前受訪表示，風浪的問題是海巡的日常，當天我們有要調大船進來處理，但當天大船也在應處其他需要處理的取締工作、巡護工作，當大船來的時候，對方已經離開了。我們有透過系統一直持續在監控，遇到風浪這麼大，大型船艦來不及趕回來的狀況，也會偶爾出現，但我們會盡全力的守護我們的海疆。



管碧玲說，今年到昨天為止，“海巡署”已經驅離了349艘越界漁船，“海巡署”日常面對各種越界的漁船，我們依法執行，都盡全力在做。風浪大的時候，譬如澎湖海域，有一些對岸漁船基於避風的需要，我們也有處理的sop。



媒體追問，今年度海巡相關新艦交船議題，管碧玲指出，今年會有21艘新艦交船，每年都用很快的速度造新艦。她擔任“海委會主委”後，爭取了高達新台幣90億元預算，進行逐年維修、大修現有船艦，今年也有10多億元一面修船，一面造新船。