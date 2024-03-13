海地處於“災難邊緣”　總理辭職美歐撤人

中評社北京3月13日電／據新華社報導，海地總理阿里埃爾·亨利11日宣布海地政府將在過渡總統委員會成立後辭職。加勒比共同體當天就海地安全局勢召開緊急會議，對實現政治解決表示謹慎樂觀。



海地安全局勢最近嚴重惡化，已處於“災難邊緣”。美國、德國和歐盟駐海地外交使團開始撤出人員。



辭職鋪路



加共體11日在牙買加召開閉門會議。除加共體成員，美國、法國、加拿大和聯合國也受到參會邀請。據法新社報導，海地總理亨利以及海地其他相關方遠程參會。



加共體輪值主席、圭亞那總統穆罕默德·伊爾凡·阿里說，海地安全局勢近期急劇惡化，已經處於“災難邊緣”。



阿里同時表示：“根據今天的討論情況，我很樂觀。我很有信心我們已經找到共同點，找到共同道路，進而有助於制訂由海地人主導、屬於海地人的解決方案。”



巴巴多斯總理米婭·阿莫爾·莫特利說，海地問題相關方大體同意立即組建一個過渡總統委員會，繼而任命臨時總理，並組建政府。另外，還應該組建一個臨時選舉委員會。



阿里當天晚些時候宣布，亨利已同意辭職，給組建過渡總統委員會和任命臨時總理讓路。過渡總統委員會將由7名有投票權的成員和兩名沒有投票權的觀察員組成，臨時行使部分總統職權。



亨利也在一份錄制好的視頻中宣布，他領導的政府將在過渡總統委員會成立、臨時總理被任命後辭職