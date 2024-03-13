首爾大學醫學院全體教授擬辭職

韓國醫生罷工潮持續，醫務人員11日走進仁川一家醫院。（圖源：美聯社） 中評社北京3月13日電／據大公報消息，綜合美聯社、韓聯社報導：韓國醫生罷工浪潮已延續3周，首爾大學醫學院教授協議會緊急對策委員會11日表示，若政府不拿出合理方案，將提交辭呈。對此，韓國當局表示憂慮，稱教授們此舉威脅患者的生命健康。



據報導，首爾大學醫學院教授協議會緊急對策委員會當天召開會議後表示，若政府不拿出解決事態的合理方案，全體教授將從18日開始提交辭呈。



首爾大學醫學院及其三所附屬醫院共有約1480名醫學教授，其中大多數人兼任醫生。目前尚未得知辭職醫生的具體人數。據報導，若辭呈提交後未被受理，這些教授仍將為應急和重症患者提供診療。



12日，韓國保健福祉部部長曹圭鴻表示，教授們此舉威脅患者的生命健康，呼籲其守護患者生命，並同政府一道集思廣益，讓離崗的實習和住院醫師重返醫療一線。他還宣布，將設立熱線電話，為不願參加罷工而遭受同僚騷擾的醫生提供支持。



同日，首爾大學醫學院教授團提議一年後再議醫學院擴招問題，並建立民官醫等各方共同參與的對話機制。但韓國總統尹錫悅指示，要按原則迅速推進包括醫科生擴招在內的醫療改革，全力緊急應對急診患者和重症患者，確保毫無疏漏。



據韓國政府和醫療界11日消息，截至本月8日，保健福祉部共向4944名拒絕復工的實習和住院醫師發送吊銷醫師執照的預告通知，並正在向其餘罷工醫生逐一發送該通知。福祉部以書面形式對全國100家實習醫院進行檢查的結果顯示，截至8日上午11時，缺勤的實習和住院醫師總數為11994人，占整體的92.9%。綜合醫院中輕症住院病人數減少35%。在408家醫院中，有398間急診室維持正常運作。



（來源：大公報）