特朗普能否“殺回”白宮？

2月24日，在美国马里兰州国家港湾，美国前总统特朗普在保守派政治行动会议上讲话。（图片来源：新华社） 中評社北京3月13日電／“超級星期二”後，如無“黑天鵝”式重大意外，2024年美國總統選舉將是特朗普與拜登的再度對決。



從八年前的政壇“局外人”，到如今幾乎全面掌控共和黨，特朗普似乎銳不可當。然而，在投票日到來前，特朗普和拜登的選情可能隨事態變化而多番此消彼長，關鍵“搖擺州”選民的投票意向也有很多不確定性。



無論特朗普能否重返白宮，美國“特朗普化”引發關注都已是不爭事實：八年來，他深刻改變著美國人的社會心態和世界觀以及世界對美國的看法。



“忠粉”“黑粉”愛與恨



一葉落而知天下秋。今年總統選舉兩黨初選以來，新華社記者在不同場合隨機詢問選民投票意向。這些選民的代表性可能不如民調抽查樣本，但他們的想法，卻反映了過去八年來美國民眾支持或反對特朗普的典型理由。



68歲、開小型房車周游美國的吉姆·赫爾姆斯來自阿拉斯加，退休前曾推著流動餐車售賣馴鹿肉熱狗。今年2月初，赫爾姆斯聽聞抗議拜登邊境政策的卡車車隊赴得克薩斯州小鎮伊格爾帕斯集會，特地趕來參加。



赫爾姆斯是特朗普的“忠粉”，但他也不喜歡特朗普的個性，認為他“大嘴巴……有點兒令人討厭，但好在不是職業政客”。他說會繼續支持特朗普，因為特朗普“幹了活”——兌現了競選承諾。



赫爾姆斯同時指出了一個經過多家民調驗證的事實——每當特朗普的官司成為頭條新聞，他在共和黨選民中的支持率和獲得的小額捐款都會增加。特朗普的“受害者”敘事能力驚人，持續成功利用所受指控，強化自己在共和黨選民中遭受體制和“深層政府”迫害的形象。



拉美裔中年藍領肖恩是共和黨選民，在休斯敦從事房屋維修。他說，“民主黨人太懶了”，他會毫不猶豫投票給特朗普。肖恩喜歡特朗普“治國如經商”的執政風格，也喜歡特朗普“直來直去”的個性。



在舊金山經營藝術品和古玩的馬克·布薩卡自認立場介於民主、共和兩黨中間，推崇精英治國，這次總統選舉傾向於投拜登，因為拜登“更理性”。布薩卡堅定反對特朗普，言辭激烈到把特朗普比作法西斯。



休斯敦拉美裔移民範妮是優步司機，已有三個外孫，也堅定反對特朗普，認為特朗普“太瘋狂、自私自利，眼中衹有自己，不關心其他任何人”。雖然多年生活在非法移民潮最汹湧的邊境州，但她反對特朗普的移民政策，認為移民即便非法入境，也不會如特朗普所言帶來犯罪等社會問題。不過，範妮一家人政見不一，在石油行業工作的女婿支持政策利好傳統能源的共和黨和特朗普，15歲的槍迷外孫堅決反對主張控槍的民主黨，因此也支持特朗普。