曾洩漏賴出訪行程惹怒蕭美琴？徐佳青否認

台“僑委會主委”徐佳青。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月13日電（記者 黃筱筠）“僑委會委員長”徐佳青昨天主動表明會跟蔡英文同進退，但國民黨“立委”徐巧芯上午質詢時指出，接獲“外交部”吹哨者爆料，有“外交部”人員不滿徐佳青在去年8月賴清德出訪巴拉圭過境美國時，先把相關行程洩漏，且團員沒有她，還強硬要出席僑宴，引起當時還是駐美代表蕭美琴震怒。徐佳青答詢說，這件事情我第一時間跟駐美代表報告過，為什麼發生這樣狀況。



徐佳青強調，我們沒有洩漏任何東西，但是承辦同仁安排首長過境出訪要與要與對方國家安排，相關資料會提前給“外交部”，這些資料會先給“外交部”會先拿到資料，不是僑團的資料。



“立法院”“外交及國防委員會”今天邀請“僑委會委員長”徐佳青進行業務報告。



賴清德去年8月12日至18日出訪巴拉圭，參加新任“總統”貝尼亞就職典禮，途中過境美國紐約與舊金山，並會見AIT主席羅森柏格。



徐巧芯今天質詢爆料說，她接獲“外交部”吹哨者資料，去年8月賴清德代表蔡英文出訪巴拉圭過境美國紐約、舊金山等，你是正式團員？徐佳青說，她不是，



徐巧芯指出，這份公文行程表是飛往巴拉圭14日停留巴拉圭，之後到舊金山參加僑宴，你是順訪舊金山跟紐約，8月13日、14日跟著賴清德嗎？徐佳青也說，這份行程表已經作廢，後來她都沒有去。



徐巧芯說，有來自“外交部”吹哨者訊息，總之談到當時安排舊的行程表，“外交部”安排訪團有不滿的地方，認為你不是訪團成員為什麼參加？雖然可能是舊的規劃舊金山與紐約行程。但當時“外交部”人員安排不舒服，僑胞說訪團前夕你有透露賴清德出訪國家與具體行程？

