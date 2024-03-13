網評：“微短劇造富神話”的背後是什麼

中評社北京3月13日電／來源：南方日報 作者：默 達

近日，“一對夫婦做微短劇每月進賬4億多”的話題在網上火了。由此想到，“短劇熱”的風刮很久了，但所謂“造富神話”，真能禁得住考證嗎？



相關材料披露，故事描述的“夫妻”實為北京點眾科技股份有限公司的高管，丈夫曾是中國移動業務負責人，屬於“技術派”，妻子則是公司實際創始人，有著豐富的閱讀分銷、網文經營經驗；同時，二人創業十餘年並非一帆風順，公司招股和轉型之路也曾面臨風險。這個“成功例子”從側面反映出並非人人吃得了短劇這碗飯，技術、經驗和資源同樣重要。



再說回這每月進賬的“4億元”，其中也忽略了許多重要前提。網絡上流傳的統計口徑是基於這家公司收到的用戶充值數額，甚至並非“毛利”。而該公司扮演的角色是發行商和服務提供者，不僅要承擔推流投流的成本，還要與製作方、版權方分享利潤。從“好劇本”變成“好作品”，再晉級成“爆款”，要實現成功的“三級跳”必須承擔相應的成本。更何況，“爆款”固然風光無限，戰略失誤、投錯方向的“踩雷者”亦有之。有觀點指出，該公司的高營收離不開其成功“押寶”的熱門劇《我在八零年代當後媽》。



說到底，正如一部“爆款”的成功源於切中用戶需求，微短劇的爆火也與其精準抓住“爽點”不無關係。它利用了人們碎片化的閱讀習慣，設置眾多反轉和衝突性情節——穿越、經營、權謀、末日，讓觀眾沉浸其中，提高付費意願。另一方面，成功的微短劇作品常常抓住下沉市場，涵蓋普通人視角和生活狀態，營造出更強的代入感。



有媒體做了一個有趣的數據統計，女性向微短劇中頻現“霸道總裁”“植物人老公”，甚至行業和姓氏都高度雷同；男性向作品中，“征服女王”“得道升天”“龍王贅婿”“系統能力”也是常見情節。標題越來越長，誇張的定語越來越多，內容卻是“換湯不換藥”。更需警惕的是，個別作品宣揚極端復仇、虛榮拜金等不良價值觀，摻雜的“地溝油”“毒雞湯”害人不淺。



過度同質化的微短劇必然面臨方向選擇，是加速搶占市場、以量取勝，還是走轉型升級的路子、創作精品？已經有許多從業者清醒認識到了這一點。去年以來，國家廣電總局聯合併敦促各大視頻平台清理下架一批違規作品和賬號，推動建立“黑名單”和常態化監管機制，並加強創作規劃引導。今年全國兩會上，多位代表委員圍繞微短劇提議加強審核、多出精品。不難想見，微短劇結束“野蠻生長”邁向健康有序發展是大勢所趨。



一夜暴富只存在於“爽劇”的幾分鐘裡。看到“微短劇造富神話”背後的門檻、風險和趨勢，不僅提醒個人保持清醒和理性，同樣也在敦促行業反思並改進。